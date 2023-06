Sanremo: vandali bloccano la serratura con la colla, Cri annulla la consegna dei pacchi alimentari

Brutta sorpresa per i volontari della Croce Rossa di Sanremo. Ieri pomeriggio, quando dipendenti e volontari sono arrivati allo ‘Sportello sociale’ dell’ex stazione dei treni sulla pista ciclabile, nel tentativo di aprire il cancello di ferro, si sono resi conto che qualcuno si era divertito a mettere la colla nella serratura, rendendola inutilizzabile e bloccando di fatto l’accesso all’interno.

La polizia municipale, sopraggiunta a seguito della chiamata da parte di Croce Rossa, non ha potuto fare altro che constatare l’accaduto. Le persone che avrebbero dovuto ritirare il pacco alimentare che viene distribuito mensilmente, sono state avvisate tramite messaggio ma purtroppo qualcuno, già partito da casa, ha fatto il viaggio inutilmente. Non è la prima volta che gli sportelli di Croce Rossa vengono presi di mira da vandali.

Le vetrate dell’Aula ‘Camillo Benso’ in corso Imperatrice erano state distrutte ad ottobre e dicembre, ma lo ‘Sportello della Gentilezza’ della ex stazione, sino ad oggi non aveva subito attacchi. E’ proprio lo ‘Sportello’ della ex stazione che da una decina di giorni che il martedì e il sabato mattina, in concomitanza con il mercato ambulante, offre assistenza socio sanitaria a turisti e residenti.