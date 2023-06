Manutenzione sulla condotta del Roya 1, disagi e cali di pressione da Ventimiglia ad Andora

"A causa di una importante rottura della condotta adduttrice Roya 1 in zona Roverino a Ventimiglia, si è reso necessario sezionare una tratta della tubazione per consentire le operazioni di riparazione: saranno, quindi effettuate manovre di rete che comporteranno diffusi disservizi a tutta l'utenza alimentata da tale acquedotto in modo particolare nella fascia costiera provinciale", lo comunica Rivieracqua in una nota inviata alle redazioni.