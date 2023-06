Taggia: da luglio il via ai centri estivi per bambini e ragazzi

Il Comune di Taggia presenta i servizi socio educativi ed i centri con funzione educativa e ricreativa previsti per l’estate. Le scuole estive sul territorio comunale partiranno a luglio e prevedono oltre 140 posti per bambini e ragazzi fino a 26 anni, a seconda del centro.

Tutte le iniziative sono realizzate in collaborazione e con la compartecipazione economica del Comune di Taggia. Le proposte educative sono rivolte a tutti i minori e con affiancamento specifico e professionale sarà possibile accogliere e agevolare la frequenza dei bambini disabili residenti a Taggia mediante l’elaborazione e l’attivazione di progetti individualizzati. Sono stati inoltre predisposti “pacchetti di attività giornaliere”, che potranno essere distribuiti sulla giornata a seconda delle attività scelte e dei bisogni delle famiglie.

Per ottenere maggiori informazioni si prega di scrivere al seguente indirizzo: servizisociali@comune.taggia.im.it.

L’Assessore all’Istruzione, Manuel Fichera, e l’Assessore ai Servizi Sociali, Laura Cane, dichiarano: “Si tratta di un’importante servizio rivolto alle famiglie e ai giovani del territorio. Ricordiamo inoltre che Regione Liguria, tramite Filse, ha messo a disposizione 3,3 milioni di euro per sostenere le famiglie e facilitare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi, con età compresa tra i 3 e i 14 anni, alle attività ricreative estive”.

Per ottenere maggiori informazioni su come accedere ai voucher e sulle modalità di rimborso, è possibile visitare il sito web https://www.filse.it/news/572-voucher-centri-estivi-pubblicato-l-avviso-domande-da- settembre.html.

Le richieste di rimborso dovranno essere presentate direttamente dalle famiglie – in collaborazione con le Associazioni scelte per le attività estive - tra l'11 settembre e il 2 ottobre.

Di seguito l’elenco completo dei servizi e dei centri educativi sul territorio comunale.

BOLLICINE ESTATE TAGGIA (Fascia 0-6/7 anni

PERIODO: MESE DI LUGLIO

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini da 0 a 6/7 anni (prima elementare)

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 16:00 Pranzo incluso

LUOGO Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” di Taggia

COSTI € 355,00/mese a carico delle famiglie – max 28 bambini

PER INFO E ISCRIZIONI lebollicinetaggia@jobel.it - Elena: 333.8213132



ALBERO MAGICO SUMMER (fascia 6-11 anni)

PERIODO: MESI DI LUGLIO E AGOSTO

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini dai 6 agli 11 anni

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30

LUOGO: Accoglienza presso i locali del nuovo Albero Magico (via Privata Roggeri), ma con spostamenti sul territorio (ciclabile, parco giochi, skate park ecc.)

COSTI gratuito – max 15/20 bambini

INVIARE L’ISCRIZIONE a fabio.boero@centroancora.it – 331.1946045



SCUOLA ESTIVA A.S.D. INSIEME (fascia dai 3 anni in su)

PERIODO: MESI DI LUGLIO E AGOSTO

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini dai 3 in su

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 17:00 (con possibilità di pre-scuola dalle ore 7.30)

LUOGO: Scuola primaria “G. Mazzini” di Levà con attività e spostamenti sul territorio

COSTI: € 350,00 mensili a carico delle famiglie – quota iscrizione € 15,00

PER INFO, ISCRIZIONI E PACCHETTI info@centroasdinsieme.it – 339.3351687



EDUCAMP – TAGGIA & VALLE ARGENTINA (fascia 6-12 anni)

PERIODO: DAL 03 AL 28 LUGLIO 2023

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini dai 6 ai 12 anni (max 90 posti a settimana)

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (ingresso dalle 8.00) Pranzo incluso servizio catering Luca Muratore Chef

LUOGO: Campo sportivo “Sclavi” di Levà, palestra “Mazzini” di Levà e zona darsena

ATTIVITA’: discipline sportive a gruppi organizzate dalle Associazione Sportive del territorio comunale in convenzione con il CONI NAZIONALE

COSTI: pagamento di una quota pari a € 150,00 a settimana (€ 10,00 di sconto su settimane successive e per fratelli) a carico delle famiglie - La quota comprende la divisa di EduCamp (2 magliette, pantaloncino, cappellino e mascherina), assicurazioni, pranzo e merenda.

PER INFO E ISCRIZIONI educampvalleargentina@gmail.com – 366/4125027



L’ALBERO DEI GUFI (fascia 2 anni e mezzo – 10 anni)

PERIODO: MESI DI LUGLIO E AGOSTO

A CHI E’ RIVOLTO: Bambini dai 2 anni e mezzo a 10 anni

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle 17:30

LUOGO: Scuola dell’Infanzia “Le Coccinelle” di Arma di Taggia con attività e spostamenti sul territorio

COSTI: € 350,00 mensili a carico delle famiglie

PER INFO, ISCRIZIONI maestre Paola 391.1329907 e Clara 339.885554



ODISSEA e C.A.G. STAZIONE CENTRO (fascia 10-26 anni)

PERIODO: MESI DI LUGLIO E AGOSTO

A CHI E’ RIVOLTO: Ragazzi tra i 10 e i 26 anni

MODALITA’: Dal lunedì al venerdì, orari modulati in base alle attività e definiti settimanalmente con i ragazzi

ATTIVITA’: laboratori di musica, di cinema e teatro, laboratori di arte e tecniche artistiche, attività ludico-motorie, angolo delle feste ed eventi, escursioni via mare e via terra.

LUOGO: Accoglienza presso sede del CAG (Ex Caserme Revelli) ma con spostamenti sul territorio

PER SAPERNE DI PIU’ segui le storie su #CAGtaggia e contatta odisseashowevents@gmail.com – 348.6415283 – 329.9470914