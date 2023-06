L'ospedalettese Miriam Colombo tra i premiati alla festa patronale di Busto Arsizio

Ci sarà anche l'ospedalettese Miriam Colombo tra le otto persone meritevoli premiate dalla città di Busto Arsizio il 24 giugno in occasione della festa patronale della cittadina lombarda in piazza San Giovanni alle 20.30.

La più giovane italiana a ricevere l'onorificenza dal presidente Mattarella come Cavaliere della Repubblica al merito, volto ormai noto di quando si parla di fibrosi cistica essendo testimonial della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e di Telethon in tv, ha sempre tenuto uno stretto contatto con la città in cui è cresciuta e dove risiedono nonni, parenti e amici, tutti sempre pronti ad aiutarla nelle sue raccolte fondi per la ricerca sulla sua patologia.

Tra i suoi più grandi sostenitori bustocchi, il Motoclub Bustese, che l'ha voluta ospite lo scorso anno per la festa del centenario, sodalizio che sfrutta ogni occasione per donare a favore dei ricercatori scientifici.

La ragazza all'età di 6 anni si è trasferita in Liguria con la famiglia, a Ospedaletti, dove il clima più mite è stato un toccasana per la sua salute precaria.

Ora studia Medicina all'università di Genova dove è al secondo anno, ma il suo impegno come ambasciatrice della ricerca non si ferma mai raccogliendo oltre 80 mila euro in un anno.