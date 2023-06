Diga in valle Argentina, sindaci uniti: chiesto incontro a Ministero e Rivieracqua con un'alternativa

I sindaci della Valle Argentina dicono 'No' alla grande diga e chiedono un incontro al Ministero alle Infrastrutture e Trasporti ed a Rivieracqua. La richiesta è stata presentata in forma scritta attraverso due lettere e firmata da Mario Conio per il Comune di Taggia, Matteo Orengo per Badalucco, Mariano Bianchi per Montalto Carpasio, Manuela Sasso per Molini di Triora e Massimo Di Fazio per Triora.

Verso il comitato intercomunale, Taggia capofila