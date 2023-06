Sanzioni ai motociclisti nell'entroterra: un lettore "Gli scempi non sono provocati solo da loro" (Foto)

Un nostro lettore, Sergio, ci ha scritto dopo aver appreso dal nostro giornale delle sanzioni comminate ad alcuni motociclisti nell’entroterra di Sanremo e Bordighera:

“Signor direttore, ho constato, leggendo Sanremonews, che ieri due motociclisti sono stati sanzionati poiché presenti su sentieri vietati al transito motoristico. Ora, se è assolutamente giusto perseguire chi infrange le regole, non vorrei sembrasse che tutti gli scempi che avvengono nei boschi del nostro meraviglioso entroterra, dipendano e siano attribuiti ai motoenduristi. Mi auguro lo stesso zelo, nel riscontrare irregolarità da parte delle autorità, nel perseguire coloro che giornalmente si rendono protagonisti di episodi altrettanto gravi. Così accendendo fuochi, bivaccando, lasciando rifiuti sul posto quando addirittura non attivino discariche abusive di calcinacci, residui edilizi e altro ancora. Invece sembra che i motociclisti siano gli unici responsabili di quanto di negativo accade sulle nostre colline e montagne. Ma, mi preme evidenziarlo, non è assolutamente così. Non solo. Il Moto Club Sanremo, con altre associazioni, ad esempio, si è prestato a svolgere servizio anticendio sul Monte Faudo coordinandosi con il comando provinciale della Forestale”.