Ventimiglia: a Cala del Forte trenta equipaggi per il 5° Monaco Tagging Tournament

Si è svolto il quinto torneo di pesca sportiva Monaco Tagging Tournament e per questa edizione, la Federazione Monegasca di pesca ha puntato sul marina di Cala del Forte. Oltre trenta equipaggi si sono sfidati per due giorni, trovando nel porto di Ventimiglia una base moderna ed accogliente.

Un tag, nella sua forma più semplice, è un piccolo bastoncino in plastica che viene applicato al pesce in modo permanente prima di rilasciarlo. Ogni tag ha un numero di serie e un riferimento per contattare l'ente che lo ha applicato, così nel caso di una seconda cattura si possono confrontare e valutare la crescita e gli spostamenti.

I numeri del torneo: 126 tonni rossi, 3 aguglie imperiali e 10 lampughe, catturati e rilasciati, e tutto a regola d'arte, la giuria non ha comminato nessuna sanzione riguardo all'applicazione del protocollo.

I tonni rossi taggati sono stati 55. Se le operazioni di misurazione si dilungano, si preferisce rilasciare il pesce senza il tag per evitare ulteriori stress.

Il primo premio per la categoria off-shore è andato al team francese Watanga con 24 catture totali e 251 punti.

Per rimarcare la dimensione 'green' del torneo è stata stilata una ulteriore classifica per la quantità di rifiuti galleggianti recuperati. Si è aggiudicato il trofeo il team Chasmak.

Il torneo si è chiuso domenica sera con la cerimonia di premiazione alla presenza di una delegazione del Principato e dell’amministratore delegato di Cala del Forte.