Sport e divertimento allo stage di pallamano dell'Abc Bordighera al Palazzetto dello Sport (Foto)

Concluso il doppio impegno dei ragazzi under 17 dell’Abc Bordighera nel campionato francese e in quello italiano e terminato il campionato francese per gli under 13, l'Athletic Bordighera Club Handball ha organizzato presso il Palazzetto dello Sport della città delle palme il primo stage di pallamano.

“Ricardo Tomé, allenatore portoghese con esperienze in Italia e all'estero, ha messo a disposizione la sua esperienza e professionalità verso i nostri piccoli e grandi atleti” - fa sapere l’Abc Bordighera - “Da lunedì 12 giugno fino a venerdì 16 giugno si sono alternati, tutti i pomeriggi, gli allenamenti degli under 13 e degli under 17. Tra schemi tecnici, esercizi e momenti di svago, i pomeriggi sono trascorsi velocemente ma con tanto impegno e sudore. Questo stage segna una svolta importante per il futuro dei ragazzi dell’Abc che, mai fino ad oggi, sono stati allenati da un vero professionista. Lo stage si è concluso con una partita amichevole tra tutti gli atleti partecipanti e una rappresentativa della squadra della Pallamano Ventimiglia che ringraziamo per l'occasione e la collaborazione avuta durante tutta la scorsa stagione agonistica. Gradita, durante lo svolgimento dello stage, anche la visita a sorpresa del neoeletto assessore allo Sport del comune di Bordighera Walter Sorriento”.

“I nostri leoncini saranno impegnati al Festival della Pallamano che si svolgerà a Misano Adriatico dal 4 al 9 luglio" - svela l’Abc Bordighera - “I nostri piccoli atleti, dopo gli insegnamenti ricevuti, hanno messo in pratica gli schemi di gioco appresi durante lo stage e sicuramente affronteranno gli incontri di Misano Adriatico con una maggiore fiducia e consapevolezza nelle loro capacità tecniche-tattiche. Gli under 17, invece, a fine campionato hanno recuperato entusiasmo e capacità tecniche per affrontare la nuova stagione agonistica 2023-2024 con nuova fiducia ed entusiasmo".

Lo staff degli under 13 ringrazia la società per l'opportunità data, sia a loro che ai loro giovani giocatori, di partecipare ad una settimana così importante. L’Abc Bordighera, inoltre, ringrazia, per l’opportunità e la disponibilità, il tecnico Ricardo Tomé che ha dichiarato di “aver trovato un bel gruppo con grandi potenzialità”. La società di pallamano, infine, desidera ringraziare tutti gli sponsor di questa stagione: Idrotecnica Piscine di Fabio Becagli, Riello di Maurizio Bredy, IR di Roberto Randone, Rollando, Roberto Rodo promotore Fideuram, Gruppo Era Food e Fusetti Giardini di Fusetti Gianluca. “Grazie al loro prezioso contributo hanno permesso la buona riuscita di tutta la stagione per i due gruppi di ragazzi. Fiduciosi per una futura e proficua collaborazione auguriamo a tutti buone vacanze estive”- conclude l’Abc Bordighera - “Ringraziamo anche il delegato provinciale della FIGH, Jean Claude Asnong, che si è molto prodigato per la crescita sportiva dei ragazzi, e Daniel Daragon, responsabile dello sviluppo del settore giovanile con il progetto transfrontaliero Levant06. Ringraziamo pure tutti i nostri soci e sostenitori e tutto il gruppo tecnico, che ha seguito con interesse le due formazioni della società Athletic Bordighera Club Handball. La dirigenza durante la pausa estiva lavorerà intensamente per nuovi progetti e obiettivi da raggiungere nei prossimi anni. La prossima stagione inizierà per la fine del mese di agosto. Vi aspettiamo numerosi in palestra pronti a giocare o provare il nostro bellissimo sport”.