Nuoto: ottimi risultati per gli atleti della Rari Nantes Imperia nella seconda prova regionale

Rari Nantes Imperia presente alla seconda prova regionale di nuoto, con risultati che hanno soddisfatto gli allenatori. Emanuele Pandolfi stacca il pass per i campionati nazionali di Roma nei 50 rana. Prima volta per lui agli italiani estivi e coach Marchelli si augura possa arrivare il bis sulla doppia distanza come già avvenuto ai nazionali in vasca corta.

Prestazione da sottolineare anche per Edoardo Campi che, nei 50 Farfalla acquisisce sempre maggiore sicurezza così come nei 100. Martina Acquarone vince nei 200 stile libero e si cimenta nei 1500 raggiungendo un crono interessante. Intanto si prepara per il prestigioso trofeo 'Sette Colli' a Roma.

Nella categoria Ragazzi, sempre protagonista Anna Balbis nella rana così come Nicole Imbesi nei misti. È costante la crescita di Roberta Ascheri nei 100 e 200 rana e della compagna Martina Rigardo nello stile libero e nella farfalla.

Interessanti anche i miglioramenti di Valeria Trevia nella rana e di Massimo Vander Awera nello stile veloce.