Calcio, Prima Categoria. Un’altra conferma per l’Ospedaletti, resta in orange ‘Rocky' Siberie

Dopo Mattia Schillaci l’Ospedaletti mette a segno un’altra conferma per la prima squadra 2023/2024.

Dando continuità al suo ritorno in orange della scorsa stagione, ha scelto di rimanere all’Ospedaletti l’attaccante classe ’82 Richmar Simon Sabino ‘Rocky’ Siberie, una vera istituzione del calcio ponentino. Nato a Willemstad, ha poi giocato in giro per l’Europa vestendo le maglie, tra le altre, di Heerenveen, St. Pauli, Maribor, Wuppertaler, Straelen ed Hercules per poi entrare nel panorama provinciale con Ospedaletti, Sanremo 80, Argentina, Carlin’s Boys e Camporosso prima di tornare a vestire la maglia orange. Per lui anche una doppia esperienza nel calcio internazionale con le nazionali delle Antille Olandesi e di Curaçao.

Sarà un elemento di grande esperienza a disposizione di mister Fabio Luccisano e un esempio per i giovani che faranno parte del progetto Ospedaletti 2023/2024.

Nei prossimi giorni sono attese altre conferme.