"Diga? No grazie" la protesta arriva a Taggia: scritta gigante appare in zona San Giorgio

"Diga? No grazie" , la scritta a caratteri cubitali è apparsa dal giorno alla notte a Taggia . Gli attivisti hanno agito in zona 'San Giorgio' su un muro della sp 548. Una scelta non casuale, infatti, questo potrebbe essere uno dei possibili punti alternativi che sarebbero stati ipotizzati per eventuali bacini di piccole dimensioni .

Posizione che tuttavia si scontra con parte dell'opinione pubblica. Il fronte del 'No' infatti è contrario non solo alla diga di Glori, per cui è stato finanziato uno studio di fattibilità da 800mila euro ma a qualsiasi tipo di diga su tutto il torrente Argentina. La scritta apparsa stanotte è l'ultima di una serie di iniziative di protesta contro l'opera paventata a Glori.



Nelle scorse settimane in tutto il paese erano stati affissi diversi striscioni bianchi contro la diga. Messaggio che è stato espresso anche durante l'ultima assemblea cittadina di venerdì con uno striscione gigante. Un crescendo che ha attirato anche l'attenzione sul paese da parte delle forze dell'ordine in borghese per verificare che dagli striscioni non si trascenda arrivando ad atti di protesta contro le istituzioni.