Calcio, Polisportiva Vallecrosia Academy in trasferta: biancorossi protagonisti dei tornei estivi (Foto)

Fine settimana ricco di emozioni per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy, che, in trasferta, si sono resi protagonisti degli ultimi tornei estivi. La società è sempre più orgogliosa del percorso individuale e collettivo di tutti i suoi tesserati che, guidati sapientemente dai mister biancorossi, continuano ad ottenere importanti riscontri sui campi da gioco.

Sabato scorso, i Piccoli Amici 2015 e 2016-17 hanno partecipato, con una nutrita compagine, al Torneo serale organizzato al campo Morel dal Ventimiglia Calcio. Sono scese in campo tre squadre 2015 e una squadra 2016-17. “Tutti i ragazzi si sono contraddistinti per le loro capacità e per il loro impegno” - commenta la Polisportiva Vallecrosia Academy - “Sono stati molto soddisfatti i tecnici accompagnatori: i mister Ballestra, Colli, Tuttoilmondo ed Inconis, che hanno potuto riscontrare come i ragazzi siano tecnicamente migliorati e preparati”.

Domenica 18 giugno, invece, gli Esordienti leva 2010, guidati da mister Ventura, hanno preso parte al Torneo “Città di Loano – Memorial Pierluigi Pesce” organizzato dalla società Asd San Francesco Loano. “Il torneo, che era composto da un girone unico con nove squadre, ha visto scontri diretti di sola andata. I ragazzi hanno gareggiato con intensità e continuità per tutta la durata del torneo ottenendo sempre ottimi risultati: su otto partite disputate hanno portato a casa sette vittorie e un pareggio subendo solo un goal e segnandone ben 19" - dice il Vallecrosia Academy - “Prestazione eccellente da parte di tutti i ragazzi, che si sono così aggiudicati il primo posto del torneo”.

Sempre domenica, i Pulcini 2013 sono stati invitati a partecipare al “4° Torneo Minigoal – memorial Lino di Vincenzo – 2° Torneo Duferco Energia” svoltosi nello stadio della Virtus Entella a Chiavari. “Inseriti nel girone B, i ragazzi biancorossi, in primo luogo, hanno battuto il Don Bosco per 6-1, poi durante la seconda partita, che è stata molto combattuta, hanno affrontato il Rupinaro. Alla fine, l’incontro si è concluso 2-0 a favore dei ragazzi della Polisportiva. Hanno terminato così, a risultato pieno, primi in classifica nel loro girone. Nel girone finale, i ragazzi sono stati protagonisti del quadrangolare grazie alla vittoria netta di 3-0 contro il Don Bosco Spezia, dopodiché si sono scontrati contro il San Bernardino Solferino vincendo per 3-2, e, infine, hanno incontrato il Club Levante. Sono sempre stati in vantaggio gli atleti della Polisportiva, ma la squadra avversaria è riuscita ogni volta a rimontare, si è attestato così un risultato finale di 3-3. Il Vallecrosia Academy ha vinto comunque il torneo terminando il girone finale con 7 punti. I ragazzi accompagnati dai mister Lapa, Giunta e Colli si sono contraddistinti per la grinta e la determinazione” - racconta la società biancorossa.

“Domenica abbiamo aggiunto un’altra pagina importante al nostro album stagionale, nella splendida cornice biancoazzurra dello stadio della Virtus Entella, i nostri ragazzi hanno, ancora una volta, dato colore, sapore e sostanza alle loro prestazioni, esprimendo singolarmente e collettivamente un valore assoluto importante" - dice mister Francesco Lapa - “Arde in loro quel fuoco sportivo che li contraddistingue rendendoli unici, speciali e vincenti. Mille grazie a loro e, in particolare, a mister Diego e a mister Vincenzo, amici e collaboratori preziosi, così come Marco, Michele e Valentina, che sono dirigenti splendidi. Infine, desidero ringraziare i nostri supporter instancabili, sono grato per il vostro immancabile sostegno, sempre garantito”.