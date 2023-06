Calcio. L’Ospedaletti si affida a Marco Anzalone e Ivan Miatto per il settore giovanile

Nella costruzione dello staff tecnico per la stagione 2023/2024 l’Ospedaletti parte da due pilastri. La società orange ha ufficializzato nelle ultime ore la nomina di Marco Anzalone come responsabile del settore giovanile agonistico e Ivan Miatto nel ruolo di responsabile del settore giovanile non agonistico.

Anzalone e Miatto sono già da tempo due cardini dello staff orange e negli anni hanno portato avanti il loro lavoro contribuendo ai risultati sul campo e alla formazione sia sportiva sia umana dei ragazzi. L’Ospedaletti sceglie di partire da loro per mettere le basi del settore giovanile per una nuova stagione.

“L’obiettivo primario è sempre quello di lavorare in piena sintonia tra settore giovanile e prima squadra con l’intento di formare le generazioni di calciatori di domani” concludono dall'Ospedaletti.