Bocce: 1° Memorial Francesco Rizzo, alla 'terna della Bocciofila Lanteri Ospedaletti' la prima posizione

Francesco Rizzo, prematuramente scomparso nel 2022, era appassionato del gioco delle bocce, loro tesserato e cartellinato. La moglie Angela Barla e la figlia Simona Rizzo hanno fortemente voluto l'evento per ricordare Francesco. La gara ha visto la partecipazione di 13 terne CDD a Poule ed era valevole come gara provinciale.

Dopo una giornata emozionante e impegnativa hanno avuto la meglio la terna Giancarlo Aretuso, Alberto Policastro, Roberto Bersani della Bocciofila C.Lanteri Ospedaletti classificatisi al primo posto. Seconda posizione per la terna composta da Bosio, Marcianò, Marcianò unione Bocciofila Roverino, 3 e 4 Società Lanteri Ospedaletti e Società Armese.



Molto soddisfatte le Signore Barla e Rizzo per la nutrita partecipazione all'evento, ringraziano il consiglio direttivo della Bocciofila Ospedaletti, i soci, i giocatori e il pubblico presente per l'ottima riuscita dell'evento, certamente da ripetere. "Abbiamo rivisto con grande commozione molti amici di papà che hanno condiviso con lui molte giornate all'insegna di questa meravigliosa disciplina sportiva che si sono stretti a noi per ricordato Francesco".