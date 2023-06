Arti Marziali: torneo a Montecarlo sabato scorso per gli atleti dello Judo Sanremo Kumiai (Foto)

Lo scorso sabato è stato un giorno di grandi trionfi per lo Judo Sanremo Kumiai . I giovani pre-agonisti hanno preso parte a un emozionante torneo a Montecarlo , distinguendosi per il loro impegno e portando a casa una serie di risultati notevoli. Le medaglie conquistate dai piccoli atleti testimoniano l'alta qualità della formazione offerta dallo Judo Sanremo Kumiai e la loro dedizione. Ecco i piazzamenti dei piccoli: Manuel di Giuseppe , 1° classificato Mattias Grippo , 1° classificato Matteo Pizzocchia , 1° classificato Simon Semanjaku , 3° classificato Cristian Meinardi, 3° classificato Alessandro Caridi , 3° classificato Francesco Fiumara , 3° classificato



Questi risultati sono la dimostrazione che l'impegno, la determinazione e la passione per lo sport possono portare a risultati eccezionali.



Il Judo Sanremo Kumiai desidera ringraziare tutti gli atleti, i tecnici e le famiglie che hanno reso possibile questo grande successo. Continueremo a lavorare sodo per mantenere il nostro livello di eccellenza e per sviluppare ulteriormente il potenziale dei nostri atleti.