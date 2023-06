Arti marziali, nuove cinture nere al dojo dell’Aikikai Ventimiglia (Foto)

Nuove cinture nere al dojo dell’Aikikai Ventimiglia. Nel fine settimana, nella palestra di via Roma, si è svolto lo stage di fine anno con gli esami fino al 4° dan. Ieri sera, invece, si è tenuta la consegna della cintura nera e dell'hakama ai ragazzi.

“Questo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 giugno, si è tenuto il consueto stage di fine anno, al termine del quale si sono svolti gli esami degli adulti per il passaggio di grado. Sono stati promossi Alessio Franco, Tetyana Uskova, Perrine Chabran, Simone Ceretta, Pierre Biolet, Nicolò Navone, Nicolò Ballestra, Enrico Siliquini, Daniele Pinotti e Maurizio Boccaccini" - fa sapere il maestro dell'Aikido Ventimiglia Simone Braini, cintura nera 6° dan, che pratica l’Aikido dall’età di 10 anni e quest’anno ha raggiunto i 38 anni di pratica ininterrotta - “Un particolare plauso va agli allievi Daniele ed Enrico che hanno superato l’impegnativo esame per diventare cintura nera 1° dan, grado che nelle arti marziali è un traguardo ma è anche un punto di partenza per approfondire lo studio della disciplina. In tal senso un plauso va pure all’allievo Maurizio che è stato promosso 2° dan. Venerdì 16 giugno, invece, si sono svolti gli esami dei bambini del corso Aikido. Sono stati promossi tutti e 15 che hanno sfoggiato le nuove cinture colorate”.

“L’Aikido è un’arte marziale tradizionale giapponese che significa ‘Via dell’armonia con i principi divini dell’universo' per cui non vengono insegnate solo delle tecniche esteriori di autodifesa ma anche una profonda filosofia di vita" - spiega il maestro Simone Braini - “Iscriversi ad un corso di Aikido significa apprendere delle efficaci tecniche di difesa ma, soprattutto, puntare sui seguenti obiettivi: salute, stabilità emotiva, vitalità, pienezza, sensibilità ed incremento delle capacità personali. Nell’Aikido non sono previste né competizioni, né gare per cui la pratica è aperta a tutti, uomini e donne, senza differenze di età e di costituzione fisica. L’obiettivo di un corso di Aikido per bambini e ragazzi è di proporre uno studio attento ed accurato sull’attenzione, sull’educazione, sulla disciplina integrandolo con ginnastica, tecniche di concentrazione, esercizi d’equilibrio e giochi. Gli allievi saranno stimolati attraverso gioco e movimento per educarli all’attenzione, alla precisione del gesto, ad una relazione con gli altri senza collisione e al valore profondo del rispetto e della conoscenza reciproca. Le tecniche dell’Aikido rendono il corpo più agile, la mente più pronta e aiutano ad aumentare la capacità di concentrazione. L'orario delle lezioni, che sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì, è diverso in base al corso: per i bambini è dalle 17.30 alle 18,30; per gli adulti, invece, è dalle 19.15 alle 21. Vi aspettiamo per una lezione di prova!”.