“L’oro bianco” come esperienza per far conoscere le piccole comunità dell’entroterra (foto)

Creare, sostenere e promuovere i prodotti esperienziali delle piccole comunità attraversate “dall’oro bianco”. Dopo il successo della campagna di comunicazione 2022 de “Le strade del mare”, sostenuta dall’assessorato all’agricoltura e al Marketing territoriale della Regione da Agenzia In Liguria, l’impegno dell’associazione Antiche Vie del sale è rivolto, per l’estate 2023.

Decolla il progetto di valorizzazione delle esperienze turistiche legate ai territori attraversati dalle “strade del mare” che portavano “L’oro bianco” al di là delle Alpi Liguri con i sindaci e gli amministratori di: Mendatica, Armo.

Tutto è iniziato dall’educational promosso da Franco Laureri, presso il Rifugio “La Terza” di Monesi. Un evento che è stata l’occasione per un gruppo di escursionisti, a cavallo, piedi e in mountain bike, di partecipare al cooking team building in alta quota diretto dal maestro di cucina Renato Grasso che si è avvalso dell'olio di produzione Raineri di Chiusanico.

Un’esperienza importante anche per conoscere le realtà imprenditoriali che stanno investendo nel turismo e negli sport outdoor, impegnate insieme alle amministrazioni comunali a creare esperienze di viaggio abbinate all’enogastronomia.

In particolare il progetto le “Antiche Vie del Sale Experience” si focalizza sulla filosofia di vacanza slow tourism. L’obiettivo è di unire l’aspetto responsabile alle eccellenze del territorio: dalla “cucina Bianca” all’Ormeasco, dalla rete sentieristica alle rilevanze storico-artistiche.