Tennistavolo: tutti i risultati dei campionati provinciali 'Memorial Ezio Formosa' giocati nel weekend

Si sono svolti nell’ultimo fine settimana a Bordighera i campionati provinciali ‘Memorial Ezio Formosa’ di tennistavolo.

La giornata ha visto la vittoria nel singolare assoluto di Gino Lorenzo (Gstt Bordighera - Senior) su Matteo Marani (Gstt Vallecrosia - under 13) in una splendida finale ricca di capovolgimenti di fronte nella quale Gino Lorenzo ha vinto al quinto set, ai vantaggi. Terzi a pari merito Marani David (Gstt Vallecrosia) e Bracco Massimo (Gstt Bordighera).

Inoltre il giovane Matteo Marani ha vinto in finale la sua categoria, il 6° Categoria, su l’ottimo Daniele Bellan, sempre di Vallecrosia, terzo Alberto Pino (Gstt Arma di Taggia) a pari merito conBolognese Agostino (Gstt Regina - Sanremo). Si è continuato con la 5° Categoria dove Alessandro Ventura (Gstt Vallecrosia) ha perso in finale contro Lorenzo Gino (Gstt Bordighera), terzo posto di David Marani a pari merito con Arturo Bellan entrambi del Gstt Vallecrosia.

Arturo Bellan (Gstt Vallecrosia - Under 17) ha inoltre vinto gli Under 21 maschile, secondo Matteo Marani (Gstt Vallecrosia - under 13), Terzo Alessandro Ventura (Gstt Vallecrosia - Under 19). Nel Doppio assoluto, Arturo Bellan ed Alessandro Ventura (Gstt Vallecrosia) si sono qualificati secondi e terzi il duo Marani Matteo/Marani David (Gstt Vallecrosia) con la vittoria finale di Bracco Massimo e Gino Lorenzo entrambi del Bordighera.

Nel Doppio Misto Matteo Marani (Gstt Vallecrosia) e Pino Maia (Gstt Arma di Taggia) hanno perso in finale contro Bracco Massimo e Elena Vallassina(Gstt Bordighera) con un mach sofferto alla quinto set, ai vantaggi. Terzi a pari merito Maccolini Paolo e Brea Francesca (Gstt Arma di Taggia) e Gino Lorenzo con Valeria Muraro (Gstt Bordighera).

Nel Singolare Assoluto Femminile vince Pino Maia (Gstt Arma di Taggia) su Elena Vallassina(Gstt Bordighera), terze a pari merito Valeria Muraro (Gstt Bordighera) e Brea Francesca (Gstt Arma di Taggia), quinta classificata Vittoria Bellan (Gstt Vallecrosia).

I campionati provinciali hanno visto suddividersi la torta tra Gstt Vallecrosia e Gstt Bordighera e il Gstt Arma di Taggia con la sola eccezione di Bolognese Agostino (Gstt Regina - Sanremo) a posizionarsi terzo per il Sanremo. Una serie di ottimi incontri pongistici di alto livello in ricordo di un grande amico del Tennis Tavolo, e non solo, di nome Ezio Formosa, giocatore, dirigente, noto imprenditore ed esperto del comparto turistico alberghiero di Bordighera e grande appassionato di cui tutti gli apassionati ne portiamo il ricordo in un angolo del cuore.