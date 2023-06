Pallanuoto: Aquatica Torino vince la prima edizione del torneo ‘Ettore Sassi’

Ad Aquatica Torino è andata la prima edizione del torneo ‘Ettore Sassi’, una tre giorni di pallanuoto giovanile che ha vivacizzato la piscina ‘Cascione’ di Imperia. La finale ha visto Aquatica, allenata dall’imperiese Gianluca Garibaldi, prevalere su Libertas Rari Nantes Perugia per 10-8 mentre, per definire il podio, Rari Nantes Bologna ha battuto i giallorossi di casa per 12-10. Gli stessi torinesi avevano prevalso nei gironi eliminatori, trascinati da Lorenzo De March, eletto miglior giocatore del torneo.