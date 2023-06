Monaco Tagging Tournament a Ventimiglia, Full One Fishing Team si aggiudica il primo premio nella categoria “Inshore“ (Foto)

Full One Fishing Team con l’imbarcazione “Anna” si è aggiudicato il primo premio nella categoria “Inshore“, distanza dalla costa fino a 12 miglia, della quinta edizione del Monaco Tagging Tournament, una gara di pesca internazionale con finalità scientifiche per la salvaguardia del tonno rosso alla quale hanno preso parte 35 imbarcazioni provenienti da Italia e Francia per tre categorie di pesca. Un ottimo risultato per il team imperiese composto da Stefano, Andrea e la 15enne Sara Fullone, tesserati nell’Associazione Sportiva “l’Ancora” di Imperia, e Alessio Gambacorta dell’associazione “il Timone” di Sanremo.

La squadra, che è stata premiata ieri al porto di Cala del Forte a Ventimiglia alla presenza di autorità portuali e monegasche e del presidente europeo IGFA Massimo Brogna, è riuscita nell’impresa catturando e “taggando” ben due aguglie imperiali, un tonno rosso e due lampughe.

Il regolamento della bellissima e suggestiva competizione, organizzata dalla Federazione Monegasca Pesca Sportiva in collaborazione con la F.I.P.S.A.S. Italiana (sez. di Imperia), prevedeva infatti la cattura, il filmato, la marcatura con appositi tag identificativi e il rilascio, in particolare, delle specie “tonno rosso” e “aguglia imperiale”.