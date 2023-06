Calcio, Prima Categoria. Alessandro Palladino è il nuovo preparatore dei portieri dell'Ospedaletti

Inizia a prendere forma lo staff tecnico che guiderà l’Ospedaletti nella prossima stagione. La società orange ha scelto Alessandro Palladino come nuovo preparatore dei portieri sia per la prima squadra guidata da mister Fabio Luccisano sia per il settore giovanile.

Palladino, romano classe 1986, ha alle spalle una lunga carriera tra Liguria, Emilia Romagna e Lazio. Arrivato in Liguria all’età di 10 anni, è cresciuto nel settore giovanile del Ventimiglia per poi passare alla Juniores della Sanremese. Da lì la sua esperienza è proseguita tra Eccellenza e Promozione in Emilia Romagna e a Roma, per poi tornare a Ponente e vestire le maglie di Don Bosco Vallecrosia, Camporosso, Sanremo 80 e Carlin’s Boys. Appesi i guantoni al chiodo per via di un infortunio, ha scelto di dedicarsi alla preparazione dei portieri.

“Sono stato contattato da mister Luccisano e dal direttore sportivo Piccolo, il progetto mi è piaciuto così come l’idea del mister di dare un rinnovamento per riportare l’Ospedaletti dove merita - dichiara Palladino - anche da giocatore ho sempre lavorato molto in allenamento, senza l’impegno in settimana poi non si vedono i risultati la domenica. Spero di trasmettere ai portieri dell’Ospedaletti tutto quello che mi è stato insegnato”.