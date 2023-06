Imperia, in consiglio comunale il Bilancio consuntivo. L'opposizione: "Solo tagli e sacrifici"

Seduta fiume di consiglio comunale stasera: tra i punti all'ordine del giorno l'approvazione del Rendiconto di gestione 2022 illustrato dall'assessore all'Amministrazione finanziaria Monica Gatti.

Tra gli altri argomenti l'approvazione del regolamento comunale per l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale.

Si è parlato anche dell'acquisizione da parte del Comune di Imperia delle arre dell'ex sedime ferroviario di Oneglia, e di modifiche al Regolamento per la l'imposta di soggiorno.

Bilancio di previsione

La pratica si è aperta con l'intervento preliminare della consigliera di Imperia Rinasce Loredana Modaffari a proposito del verbale della seconda commissione definito dalla Modaffari una "falsa rappresentazione dei fatti". Una questione solo apparentemente banale che rischia di finire sul tavolo della procura della Repubblica. Sul merito della pratica le opposizioni hanno sottolineato i "tagli al Sociale e agli asili nido". Da notare la spaccatura del gruppo Società Aperta:il capogruppo Enrico Lauretti si è astenuto, mentre il suo compagno di banco, il consigliere Alessandro Savioli ha votato contro come gli altri membri della minoranza.

Ispettore Ambientale

"Una figura che manca, controlla vigila e previene comportamenti non corretti che affianca polizia municipale", ha spiegato il vicesindaco e assessore all'Ambiente Giuseppe Fossati.

"Una figura che raccoglierà le quotidiane segnalazioni di abbandono rifiuti o comportamenti non regolari, che aiuterà ad avere città più pulita e con maggiore decoro. Sarà alle dirette dipendenza del nucleo operativo, dopo aver svolto attività di informazione, prevenzione, vigilanza, controllo. Indosserà una divisa di riconoscimento".

Secondo il capogruppo di "Imperia Rinasce" Ivan Bracco emergono delle criticità: "Cosa si intende per accertare l'identità? Ci saranno assunzioni presso la società servizi rifiuti? Ci saranno aumenti di spesa?"

"Una cosa è accertare, un'altra segnalare. C'è il problema della formazione, deve essere richiesta una preparazione con esame e graduatoria finale", ha sottolineato la consigliera Daniela Bozzano.

"Leggendo il regolamento -ha detto il consigliere Lucio Sardi illustrando un emendamento delle minoranze - si evince che per essere nominato ispettore non bisogna avere subito condanne, anche non definitive. Ritengo per la logica analogo meccanismo dovrebbe essere applicato anche per i soggetti che hanno il ruolo delicato di seleziona l'ispettore, cioè la figura del sindaco che deve deve sottoporsi allo stesso principio", con riferimento, evidentemente alla condanna irrigata al primo cittadini in primo grado al processo di Reggio Calabria. Dopo questo intervento, il sindaco Scajola ha deciso di ritirare la pratica rinviandola al prossimo consiglio comunale.