Riva Ligure: conclusi con successo i Tornei giovanili (foto). Ora l'appuntamento è con lo 'Stage only Camp'

Con la giornata di ieri sono finiti i Tornei giovanili a Riva Ligure. “Dopo anni si è rimessa in moto la macchina organizzativa – spiega Gian Paolo Minasso - che, grazie ai tanti amici che hanno contribuito nelle spese e gli insostituibili genitori, ha visto portare a Riva Ligure i colori del Torino, dell’Empoli, del Genoa dello Spezia dell’Atalanta del Modena, del Padova, delle realtà locali e degli amici di Alseno".

"Un mese di tornei che con l'aggiornamento di ieri si sono conclusi dando appuntamento a Settembre per l inizio prossima stagione. Grazie, grazie, grazie a tutti per aver collaborato e speriamo di aver regalato a tutti una piccola emozione. Ora gli Stage dal costo basso per dare a tutti una opportunità orari mattutini ore 8.15-12 per non far perdere le vacanze al mare (locandina con i dettagli nella foto in basso). Vieni a giocare con noi...ci divertiremo!”.