Notte Romatica a Diano castello con lo spettacolo di Pino Petruzzelli

A Diano Castello , mercoledì 21 giugno alle ore 21 andrà in scena il primo spettacolo della Rassegna la “ Liguria nelle Arti - Lo spettacolo della bellezza ” giunto alla 6° edizione sotto la direzione artistica di Pino Petruzzelli .

Il programma prevede: Giacomo Montanari , storico dell’arte, racconterà gli affreschi e i polittici della Chiesa dell’Assunta per la parte dedicata all’arte, per la musica l’esibizione della GOG - Giovine Orchestra Genovese , Giuseppe Francese eseguirà Johann Sebastian Bach , Paul Hindemith , Igor Stravinskij e infine Pino Petruzzelli leggerà Dante Alighieri , Mario Luzi , Maram Al-Masri e propri testi nella parte dedicata alla Letteratura e Poesia.

L’evento è inserito nell’ambito de ‘ La notte romantica dei borghi più belli d’Italia ’ e avrà luogo in piazza Clavesan a; in caso di maltempo nel teatro Concordia. Prima e dopo sarà possibile visitare la chiesa di Nostra Signora dell’Assunta .

Nel borgo di Diano Castello si concentra un patrimonio artistico notevole e senza rivali in centri di queste dimensioni nel Ponente Ligure. Camminando nel centro storico in un susseguirsi di carruggi, piazzette e chiese ricchissime di tesori, ci si accorge che la sua cultura non è legata solo alla terra, fertile di vino ed olio , ma anche alla storia e all’arte.