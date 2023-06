Il compositore di Taggia Marco Reghezza vince al ‘World Grand Prix Music Contest’ in Inghilterra

Alla fine della scorsa settimana sono stati pubblicati online i risultati del ‘World Grand Prix Music Contest’, svoltosi in Inghilterra. Strumentisti, cantanti, compositori e direttori da ogni parte del mondo, precisamente da 33 nazioni, valutati da una giuria di 20 esperti provenienti da Asia, Europa ed America.

Nella categoria "Composizioni originali" il compositore di Taggia, Marco Reghezza, ha ottenuto il primo premio assoluto ottenendo un punteggio prossimo a 100/100 che gli consentirà di apparire sul sito mondiale delle competizioni online e su vari canali importanti del settore.

Inoltre Reghezza presenterà il prossimo 30 giugno, ore 21:15, il libro "De bello pucciniano" (Edizioni www.lulu.com) a Villa Boselli ad Arma di Taggia, evento curato dal Circolo Culturale Tabiese. Il relatore della serata sarà il prof: Jacopo Marchisio le cui spiegazioni saranno esemplificate dalla voce del soprano Gabriella Carioli accompagnata da Luisa Repola al pianoforte.

Il libro ha ottenuto l'apprezzamento di importanti esperti del settore come Cesare Guzzardella (Corriere.bit), di Carlo Delfrati (fondatore Società Italiana Educazione Musicale), di riviste specializzate come il "Trillo parlante", del M° Leone Magiera (già insegnante di Luciano Pavarotti e Mirella Freni), fino ad arrivare al più importante musicologo italiano, Renzo Cresti. La serata è organizzata in collaborazione con il Comune di Taggia.

Marco Reghezza è docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale "Bruno" di Albenga.