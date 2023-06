Con l'Onav provinciale a Taggia stage di due giorni per i nuovi assaggiatori appena diplomati

L'Onav della provincia di Imperia, come da tradizione offre ai nuovi assaggiatori che si sono diplomati nel 2023, ai soci ed a tutti gli appassionati di vino, un stage di due giorni con al centro i vini della nostro territorio.

Domani e giovedì prossimo, dalle 21 all'Enoturismo ‘Il Moscatello’ di Taggia in via Gastaldi, verranno degustate in forma anonima, 39 etichette rappresentative della produzione vinicola provinciale, nella prima serata i vini bianchi, nella seconda i rossi. L’iniziativa, che segue il corso di primo livello, realizza uno degli scopi sociali di Onav, ovvero valorizzare e promuovere la produzione locale.

Il contributo di partecipazione è di 20 euro per i soci e 30 per i non soci (a serata) con prenotazione obbligatoria al numero 3395288094 (posti limitati a 30).