Tiro con l'Arco: buoni risultati per i gialloblù in quel di Frabosa Sottana

Oggi a Frabosa Sottana (Cn), si è svolta una gara targa di tiro con l’arco valevole per la qualificazione ai prossimi campionati italiani targa di agosto.

Gli arcieri San Bartolomeo vi hanno partecipato ottenendo buoni risultati. Nella divisione arco nudo senior femminile primo posto per Lenzi Lucia. Tra i master maschili primo posto per Maurizio Gabrielli, terzo posto per Beppe Capalbo, settimo posto per Cesare Argento. La squadra master si classifica al primo posto con Gabrielli, Capalbo, Argento.

Prossimo impegno per i gialloblù sarà l’organizzazione del Trofeo del Sole domenica 25 giugno sul campo di tiro con l’arco di San Bartolomeo al Mare.