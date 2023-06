Il Robbio (Over 50) e il Pfc Torino (Over 60) vincitrici del Torneo Old Stars calcio veterani

La formazione del Robbio (Pavia) nella competizione over 50 e quella del Pfc Torino tra gli over 60 sono le vincitrici del Torneo internazionale di calcio veterani organizzato dal gruppo Old Stars Sanremo e conclusosi oggi dopo tre giorni di partite quasi tutte molto equilibrate.



Nella finalissima over 50 – torneo a 11 giocatori giunto alla sedicesima edizione, disputatosi al Comunale di corso Mazzini – il Robbio ha prevalso ai rigori (6 a 5) sulla formazione Anni 70 Genova; al terzo posto lo Zurigo, al quarto il Cuneo, al quinto il Milano, al sesto il Novara, al settimo l’Old Stars Sanremo, all’ottavo il Bastia. Nel torneo over 60 – quarta edizione, a 9 giocatori sul campo Grammatica – il Pfc Torino si è imposto per 3-0 ai rigori sul Robbio; al terzo posto gli Amici di Ubi di Torino, al quarto il Novara, al quinto l’Old Stars, al sesto l’Evergreen Torino. Le due formazioni Old Stars sono state guidate dai mister Tiziano Brizio, Domenico Mammolito e Massimo Tirone. Come sempre, la manifestazione è stata una festa del calcio amatoriale ma anche della convivialità e dell’amicizia.