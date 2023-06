Con la 3a edizione della 'DI.GI. rappresentanze', continuano gli appuntamenti golfistici al Castellaro Golf Club

Sabato 17 giugno circa 50 giocatori si sono affrontati sul panoramico percorso di Castellaro Golf Club, per disputare la terza edizione della 'DI.GI. rappresentanze', gara sulla distanza delle 18 buche svoltasi con formula Louisiana a coppie. Al termine della gara si sono imposti Marco Cipriani e Piero Mellano nella classifica lordo; Pietro Lavezzari e Valerio Urso sul netto; mentre il premio per la prima coppia mista è stato appannaggio di Flora Facchinetti e Sandro Cerrato. Numerosi premi ad estrazione hanno consolato chi non è salito sul podio.

Sabato 24 giugno, prossimo appuntamento che sancirà l’inizio dell’estate: Boca Beach Golf Cup, sponsorizzato dall’omonimo beach club sanremese. La giornata si aprirà in tarda mattinata con un aperitivo offerto ai giocatori sulla terrazza della Club House del Circolo, alle ore 13:00 partenza in simultanea da tutte le buche. Dalle ore 19:00 premiazione e cenoira, nella splendida cornice della spiaggia di Corso Marconi a Sanremo.