Cinque medaglie per Tsukuri Judo Ventimiglia al trofeo di judo Monclub a Como

Sabato 17 e domenica 18 giugno il club ventimigliese si è visto impegnato al trofeo di judo Monclub a Como. 5 gli atleti che hanno partecipato alla competizione dove si sono ben distinti ottenendo ottimi risultati. Il medagliere: ORO a Catassi Gabriele, BRONZO a Federico Catassi, Sansò Francesco, Mancarella Antonio, Morsia Andrea.



"Concludiamo così la stagione agonistica - spiega il direttore tecnico Cristian Di Franco -, grazie al mio staff Simone Catassi, Riccardo Biamonti, Mauro Morsia, Fernand Capizzi quest'anno siamo stati impegnati praticamente tutti i weekend tra le competizioni e gli stage, con grande orgoglio siamo riusciti a fornire ai nostri associati un judo a 360 gradi dando loro la possibilità di seguire le lezioni con programmi che hanno soddisfatto sia gli agonisti che gli amatori, dal Randori Shiai ai kata al gioco judo per i più piccoli. La nostra società sportiva affiliata al CSEN, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI, si sta preparando per importanti novità nella ripresa di stagione: stiamo scrivendo nuovi programmi di formazione e di allenamento per la crescita dei nostri ragazzi. Stessa importanza per i più giovani con programmi destinati ai preagonisti come base ludico ricreativo con un'impronta netta di Judo. Idem i corsi di difesa personale che partiranno da settembre e saranno divisi tra corsi femminili, corsi per civili e corsi per forze armate. Atro spazio è dedicato al bullismo e alla sensibilizzazione di questo tema ancora troppo sconosciuto. Siamo fatti di sport è soprattutto siamo al servizio di tutti".