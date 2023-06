Ventimiglia: successo per raccolta fondi del Circolo della Castagnola pro alluvionati della Romagna

Ancora una volta la città di Ventimiglia ha risposto, la raccolta fondi promossa dal Circolo della Castagnola di Ventimiglia (la Compagnia delle De.Co.) ha fruttato millecinquecento euro che saranno destinati al comune di Russi (Ravenna) per il ripristino di un’opera pubblica. Il circolo ha già preso contatti con l’amministrazione i fondi raccolti saranno destinati alla riparazione del palazzetto dello sport.

"Il Circolo della Castagnola - spiega Mauro Merlenghi - ritiene fondamentale ripristinare quei luoghi simboli di una città o di aggregazione per la comunità. Nelle precedenti raccolte i fondi vennero destinati a una scuola di Amatrice colpita duramente dal terremoto e per il ripristino del giardino del Putto a seguito dell’alluvione della nostra città. Il nostro lavoro è stato sempre ricambiato dalla partecipazione, dall’incoraggiamento di coloro che vengono ai nostri banchetti. A loro i nostri più sentiti ringraziamenti e doverosamente per rispetto della loro fiducia aggiorneremo tramite i social e gli organi di stampa l’avvenuto versamento e il loro impiego".