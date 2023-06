Verso il primo consiglio comunale, Scullino: "Dall'opposizione farò proposte concrete sempre a favore di Ventimiglia" (Foto e video)

"Chi è in minoranza propone e controlla. Questo è il compito che io mi appresto a fare in modo propositivo e non pretestuoso" - dichiara Gaetano Scullino che con il primo consiglio comunale di Ventimiglia inizierà a svolgere il suo nuovo ruolo da consigliere comunale di minoranza.

"Non è una novità per me questo ruolo perché lo avevo fatto in passato" - sottolinea Scullino - "La città è rimasta indietro di un anno e mezzo e perciò ha bisogno di tutti per recuperare il tempo perduto".

"Le ferite che la città ha sono sotto gli occhi di tutti: la passerella, il centro sociale, la pulizia, l'immigrazione, il verde pubblico e le strade. C'è molto da fare" - dice Scullino - "La nuova Amministrazione avrà dai banchi dell'opposizione, per quanto mi riguarda, delle proposte concrete sempre a favore della città di Ventimiglia. Per esempio, propongo 'Andiamo in centro', iniziativa per garantire trasporti gratuiti agli ultrasettantenni, solo per l'autobus urbano, visto che i tesserini con Riviera Trasporti sono scaduti dallo scorso primo gennaio. Sarebbe un bel gesto e un aiuto per i cittadini che abitano in periferia".