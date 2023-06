Ventimiglia: questa sera la riunione di maggioranza per il presidente, Parodi e Ambesi formano il gruppo Cambiamo?

E’ fissata per questa sera la riunione di maggioranza che dovrebbe fa confluire verso la presidenza del Consiglio comunale, le liste che sostengono il neo sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, verso il nome di Giovanni Ascheri.

In attesa della prima assise, fissata per domani sera alle 20, da giorni si parla della carica e le liste non avrebbero ancora espresso una decisione definitiva. Nei giorni immediatamente successivi all’elezione del primo cittadino, il nome più gettonato era sicuramente Roberto Parodi mentre nelle ultime ore quello più ‘papabile’ è invece quello dell’esponente di Fratelli d’Italia, anche se non viene escluso Roberto Nazzari, della Lega.

La decisione dovrebbe essere presa questa sera, anche se il condizionale è d’obbligo per le molte discussioni tra i partiti. Al momento non sembra che ci siano particolari problemi in merito ma, ovviamente, le liste devono presentarsi domani sera con un nome pronto da votare, altrimenti il rischio è che la maggioranza possa cadere proprio alla ‘prima’.

Intanto rimbalza da più parti la voce, secondo la quale Roberto Parodi e Matteo Ambesi, potrebbero annunciare proprio domani sera la costituzione del gruppo ‘Cambiamo’, confermando la vicinanza al partito del presidente della Regione, Giovanni Toti.

Rimane ora da capire se, lo stesso Parodi (e a questo punto pure Ambesi) con la scelta del Presidente del Consiglio dirottata su Ascheri, decida di appoggiare comunque la maggioranza ma in una situazione non proprio idilliaca, visto che da più parti l’esponente dei ‘Frontalieri’ era dato come quasi certo alla conduzione dell’assise della città di confine.