Ventimiglia: per la Notte Bianca differenziata rispettata, la soddisfazione dell'assessore Raco

“Un sentito ringraziamento ai miei concittadini e agli esercizi commerciali che ieri sera hanno rispettato la raccolta differenziata, con ordine e rigore". A dirlo è il neo assessore all’Ambiente Igiene Pubblica e Nettezza Urbana Milena Raco, a seguito della Notte Bianca di ieri sera a Ventimiglia.

La ditta, di comune accordo con l’ufficio competente, a seguito del confronto con l’assessore Raco, ha predisposto tutti gli strumenti per poter lavorare mantenendo la città pulita. "Un plauso va anche a Ventimiglia Viva ribadisce la Raco -, che grazie alla fornitura di Sacchi gialli extra, ha rifornito costantemente gli esercenti per evitare che collassassero a seguito della grande quantità di plastica. Sono sicura che le regole aiutino a vivere meglio. La nostra città - conclude il neo assessore - ha tutto il potenziale per cambiare in meglio, lo stiamo dimostrando giorno dopo giorno, grazie alla fattiva collaborazione tra Tekno-Service e l’ufficio Ambiente".