Lega: aderiscono al partito di Salvini Odoero, Sindaco di Airole, e Benza, Assessore di Riva Ligure

Costante l’impegno sul territorio del Segretario provinciale, Antonio Federico, che dopo gli ottimi risultati ottenuti alle elezioni amministrative di qualche settimana fa, vede nuovi rilevanti ingressi fra le fila leghiste. Alla presenza di Federico e del Segretario della sezione di Ventimiglia - competente per la Val Roja - Simone Bertolucci, è stata formalizzata l’iscrizione al Carroccio del Sindaco di Airole, Maurizio Odoero.



“L’adesione di nuovi Sindaci e amministratori locali al nostro Partito dimostra che la Lega è forte sui territori ed attrattiva per chi quotidianamente è chiamato a lavorare per la cosa pubblica - dichiara Antonio Federico. Quando un amministratore sceglie la Lega sa che sceglie un partito che ha fatto del radicamento, della difesa dei territori e del buon governo la propria bandiera”.



“Il mio impegno nella vita politica dell’estremo ponente, sviluppatosi a seguito delle elezioni amministrative della primavera 2019, quando sono stato eletto sindaco ad Airole, passa ora attraverso una scelta importante: quella di aderire alla Lega - dichiara Maurizio Odoero, Sindaco di Airole. Una scelta, questa, che deriva da un percorso comune e condiviso, fatto di rapporti relazionali, interventi, di collaborazioni, specialmente sul fronte delle varie emergenze, come ad esempio la 'tempesta Alex' del 2-3 ottobre 2020. Voglio precisare tuttavia che questa adesione avrà un carattere assolutamente personale, tenuto conto della natura profondamente civica della coalizione di governo locale del comune di Airole - prosegue il sindaco Odoero. Questo principio non verrà affatto meno, nel corso della parte rimanente del mio mandato come sindaco e, più in generale, nel mio impegno politico-amministrativo ad Airole. Non c’è dubbio, tuttavia, che la mia adesione alla Lega rappresenti la continuità naturale ed evolutiva di questo percorso per lo sviluppo e la crescita del territorio della Val Roja, degli interventi da portare avanti, delle progettualità necessarie, e non più rinviabili, per fare in modo che questo territorio transfrontaliero torni sempre di più strategico in un’ottica dimensionale regionale, nazionale ed internazionale. In base questi presupposti, il mio impegno personale non verrà mai meno, sia come sindaco 'civico' ad Airole sia come militante iscritto alla Lega, in un’ottica generale e prospettica”.



Nel corso dell’ultimo Direttivo provinciale, il Segretario Federico ha provveduto alla nomina di Francesco Benza, Assessore al Turismo e Manifestazioni di Riva Ligure, quale nuovo Responsabile provinciale degli Enti Locali. “Vorrei ringraziare in particolar modo il Segretario provinciale Antonio Federico e tutto il direttivo per la nomina ricevuta, che assume ancor più valore in questo momento di grandi successi della Lega a livello locale - dichiara l’Assessore Benza. Sono pronto a lavorare da subito insieme a tutto il gruppo per affrontare le prossime imminenti sfide che ci attendono e, a tal proposito, metterò a disposizione l'esperienza maturata in questi ultimi nove anni di amministrazione svolta a Riva Ligure nella qualità di assessore”.