Collaborazione transfrontaliera: l’assessore regionale Marco Scajola domani a Mentone per l’incontro CARF (Communauté d'Agglomération de la Riviera Française)

Domani l'Assessore regionale Marco Scajola sarà a Mentone, in rappresentanza di Regione Liguria, per partecipare all'incontro CARF (Communauté d'Agglomération de la Riviera Française) relativo alla Cooperazione franco-italiana. Obiettivo dell’appuntamento istituzionale è consolidare e implementare una collaborazione transfrontaliera che veda Italia e Francia dialogare su tematiche di interesse comune e progettare soluzioni condivise.



“L’importanza dei rapporti transfrontalieri nasce anche nell’ottica di sviluppare nuove proposte - spiega l'assessore Scajola - tra cui, per esempio, la prosecuzione della Pista ciclabile dalla Liguria verso la Francia e l’interscambio di rapporti legati al mondo dei lavoratori. Molti italiani infatti ogni giorno si recano in Francia. Si tratta, pertanto, di un importante evento per ragionare insieme agli amici colleghi francesi. Regione Liguria guarda con interesse verso la Francia”.