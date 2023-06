Sanremo: l'illustratore torinese Antonio Lapone firma il logo di Rock in the Casbah 2023

Un'altra penna d'autore firma il logo di Rock in the Casbah, il festival live più longevo del Ponente pronto per portare in piazza San Costanzo la sua 24ª edizione in programma dal 2 al 5 agosto.

Antonio Lapone, illustratore torinese, ha prestato la propria creatività per la manifestazione che negli anni ha saputo portare i grandi nomi della musica live nel cuore del centro storico sanremese.

Rock in the Casbah è uno dei pilastri del calendario manifestazioni estive del Comune di Sanremo e quest'anno è pronto a tornare con molte novità, tra le quali anche due appendici al di fuori della Pigna, in piazza San Siro e in piazza Borea d'Olmo.

Antonio Lapone

Nasce a Torino il 24 ottobre 1970 e inizialmente lavora come grafico, illustratore, fumettista e designer. In Francia debutta con “ADA Antique Detectives Agency”, tre tomi per l'editore Paquet. Tra il 2002 e il 2009 pubblica per Paquet diversi lavori, tra cuiil portfolio Girl Atomik, “Club Colonial” per l'editore parigino le 9eme Monde, e sempre per Paquet un art book “Cars & Girls”. Lavora anche per le edizioni BDMusic: nella collezione BDVoice: “I Platters” nel 2006, nella collezione BDClassic: “Igor Stravinsky”. L'ultimo graphic novel dell'autore è “Gentlemind”.