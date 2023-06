Sanremo: attesa al Solaro per il Gran Premio del Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli

Già disputate tre gare, partirà alle 14.30, dunque fra poco, il Gran Premio (26.200 euro), il clou della tre giorni del Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli a Sanremo. Ingresso, al campo del Solaro, libero. Come sempre il pronostico è improbo poiché in questa disciplina il minimo errore, del cavaliere o del cavallo, vanifica una intera prova. Il vincitore dovrebbe uscire da questa rosa. Intanto in C125 successo della svizzera Jane Richard davanti all'egiziano Belal Mohamed Ibrahim e l'altra svizzera Denise Cavegn. Quarto, e primo degli italiani, il sanremese Andrea Lanza.

In C130 si è imposto Felipe Nagata Coutinho Mendonca, brasiliano portacolori della Società Ippica Sanremo, organizzatrice della manifestazione. Secondo il qatariota Faleh Suwead Al Ajami terza la torinese Greta Naria De Salvia. Nella Cavalli di sei anni ha vinto l'astigiana Vittoria Fuser precedendo la francese Emilie Martin Lapp e il bresciano Luca Merisio.

Dopo il Gran Premio ci saranno altre gare internazionali e categorie aggiunte nazionali con giovanissime speranze.