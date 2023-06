San Lorenzo al Mare: tre appuntamenti alla sala Beckett dedicati agli usi e costumi popolari della provincia di Imperia

Tra le manifestazioni proposte per l’estate dall’Amministrazione Comunale di San Lorenzo al Mare, vi saranno anche tre appuntamenti dedicati agli usi e costumi popolari della provincia di Imperia. Gli appuntamenti saranno delle vere e proprie ‘scorribande’ su temi come la cucina e la medicina (23 giugno), la stregoneria e la religione (15 luglio), per concludere con le antiche fiabe raccontate dai nostri avi (24 agosto). I vari temi saranno ripercorsi con l’aiuto di filmati e testimonianze alla ricerca di un mondo ormai quasi scomparso e tuttavia capace di emozionare e far sorridere ancora oggi. Una sorta di Amarcord insomma della vita nel nostro entroterra.

Gli appuntamenti saranno in sala Beckett dotata di impianto di condizionamento e inizieranno tutti alle 21 dei giorni sopra detti.