Oggi pomeriggio ad Imperia è in programma un concerto itinerante del Coro Polifonico ‘Cantores Bormani’ dal titolo ‘Sacro e profano - Tra note e Storia’ con accompagnamento a cura del del Dott. Francesco Vatteone. Gli appuntamenti saranno due: alle 18.30 in Via Antica dell'Ospizio ad Oneglia e alle 19.15 alla Chiesa NS di Loreto Borgo Peri. La partecipazione è gratuita.