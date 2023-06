Imperia: a luglio appuntamento con la Notte Bianca per ‘El Dia de La Bandera’ con spettacoli e concerti gratuiti

Sabato 1 luglio 2023, dalle ore 19.00 il centro storico di Costa d'Oneglia (fraz. di Imperia), lungo circa un chilometro, sarà interamente chiuso al traffico e tutte le sue vie, piazze e carruggi saranno aperti agli ospiti e animati da musica e danza. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.



L'omaggio all'Argentina parte alle ore 20 circa con 100 Fiori Bianchi per Manuel Belgrano 2023 a cura di Casa de Tango by Etnotango nel cuore di Costa d'Oneglia per la 36° Festa della Bandiera Argentina con Notte Bianca organizzata da Circolo Manuel Belgrano.



Performance di musica, tango spettacolo e teatrodanza di tango. Un bianco-azzurro corteo musicale - condotto dai bailarinos Carlo e Angela, Ippolito e Marina, Silvio e Nelly, Margherita e Jack, Luisella e Donato, Patrizia e Francesco, Giuseppina e Domenico, Maura e Raffaele, animato da fiori bianchi, quadri e bandiere argentine - raggiungerà prima il busto del Generale Belgrano e poi Piazza Duomo, dove si svolgerà lo spettacolo con divertenti gags tanguere, tango teatrodanza con la ballerina Concetta Violante e i dipinti di Silvio Vincenti, accompagnata dall'esecuzione al pianoforte di Maria Baratta (Piazzolla e i suoi precursori) e le spettacolari esibizioni delle due coppie di grandi Maestri di Tango: Hernan Gerez e Carina D' Avila (AR) e Alessandro Guerri e Anna Boglione (ITA). Seguirà breve Milonga con Tdj Raffaele Prota. Regia artistica e voce narrante di Monica N. Mantelli.



Lungo il vicolo del paese si susseguiranno i concerti live delle band Eagles Experience, Alex Cosentino & Fabrizio Sodaro, Il Cielo d’Irlanda e Mystic Seventy Nine, i cantautori Chiara Ragnini, Sergio Pennavaria, Puglia Angelo al piano e Gigi alla tromba e il Karaoke di Bruno. oltre ai concerti live, si balla nelle tre piazze con i dj set con Radio Grock, Aria Fresca e Party Tonite Sound Systems.Mostre di Aria Fresca e Claudio Camilli – Brothers’Art.



Ristoranti con specialità liguri, friscioi, pizzette fritte, hamburger, pulled chicken e porchetta. Sei bar con cocktails, birre e sangria.



Costa d'Oneglia - Uscita Imperia Est a 2 km da Imperia

Bus Navetta gratuiti da Largo Nannollo Piana (fermata dietro Piazza Dante - Imperia) dalle ore 19.00 alle ore 1.00.