Il 2° ‘Women Memorial’ a Cosio D'Arroscia in memoria delle vittime di femminicidio

Si svolgerà domenica 25 giugno 2023 presso il campo di tiro di Cosio D'Arroscia il secondo “Women Memorial” in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio.

L'evento, organizzato dalla Scuola Italiana Tiro, rientra tra le iniziative che hanno caratterizzato l'avvio della nuova stagione di corsi presso il campo di tiro e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Centro Antiviolenza provinciale “Insieme senza violenza”, del Moto Club della Polizia di Stato e della Academy Team Principato Kalah Combat System.

Femminicidio, violenza domestica e violenza di genere costituiscono oggi tre fenomeni sociali di gravissima ed estrema attualità.

L'espressione “femminicidio” definisce non la generica uccisione di una qualunque persona di genere femminile, ma l’aggressione a scopo di omicidio di una donna da parte di un uomo per motivi di odio, disprezzo, piacere o senso di possesso della donna, ed è considerata una vera emergenza sociale.

Secondo i dati della Direzione centrale della Polizia criminale diffusi dal Viminale, solo nel 2022 in Italia si sono registrati 300 omicidi, con 120 vittime donne, delle quali 97 uccise in ambito familiare o affettivo; di queste, 57 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. Nei primi 5 mesi del 2023 in Italia sono stati registrati complessivamente 129 omicidi, le vittime donne sono 45, di cui 37 uccise in ambito familiare o affettivo.

Gli istruttori della Scuola Italiana Tiro hanno quindi deciso di dedicare un evento annuale in memoria delle vittime di femminicidio organizzando uno stage gratuito nel quale verranno presentate e praticate, da un istruttore di difesa personale della scuola di arti marziali di Lorenzo Principato, alcune basilari tecniche di autodifesa e disimpegno da aggressioni fisiche, tecniche praticate nel Kalah Israel Combat System.

Il corso, completamente gratuito, si svolgerà presso il campo di tiro di Cosio d'Arroscia dalle ore 9.00 alle 17.00, con pausa pranzo conviviale dalle 13.00 alle 15.00.

Al mattino si svolgerà la parte dedicata alla difesa personale, nel pomeriggio con gli istruttori della Scuola Italiana Tiro verranno eseguite tecniche di tiro difensivo con l'utilizzo di armi inoffensive di libero porto.

L'attività del campo sarà dedicata esclusivamente all'evento dimostrativo e non verranno aperte linee di tiro destinate all'utilizzo di armi vere: l'evento è quindi aperto a tutti, anche a chi non è in possesso di porto d'armi.

Il campo di tiro è situato all'aperto in una bella radura circondata dal bosco. Sono quindi consigliati vestiti comodi, berretto, bottiglia d'acqua. Per la partecipazione al pranzo presso un ristorante di Cosio è necessaria la prenotazione al momento dell'iscrizione al corso.

Per informazioni e per partecipare occorre prenotarsi utilizzando i seguenti riferimenti:

scuolaitalianatiro@gmail.com

Istruttori: Marco 3355763374 - Giulio 3932095294

Si possono seguire le attività del campo e le informazioni sui corsi in svolgimento durante l'anno sulla pagina Facebook Arroscia Shooting Camp.



(la locandina nelle foto in basso)