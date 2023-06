Dopo un sabato di grande successo oggi la terza giornata di 'Ineja 2023', ieri la visita di Friedrishafen

Terza giornata, quest’oggi, per ‘Ineja 2023’. Molto gradita la partecipazione ieri sera degli “Amici di Friedrishafen”, cittadina situata sulla sponda del lago Costanza, gemellata con Imperia dal 2014, che ci hanno deliziato con le specialità tedesche “seehasenwurst” e “currywurst”.

La giornata di oggi entra subito nel vivo già dal mattino, alle 8.30 la Grande Fiera di San Giovanni (spianata Borgo Peri) promossa dal Comune di Imperia - Assessorato al Commercio ed Attività Produttive, fino a tardo pomeriggio. Dalle 10 apertura della mostra mercato “MercantIneja” (stand espositivi e commerciali di varie tipologie merceologiche produttive ed artigianali in calata GB Cuneo).

Si potranno trovare i tavoli di ceramica di Caltagirone, lampade in ferro battuto, divani e pannelli di arredo, mobili ed oggettistica etnica. Inoltre stufe a pellet, biancheria per la casa, attrezzature edili, per il giardinaggio e il fai da te. Prodotti cosmetici, saponi ecobio per la persona. Cristalloterapia, aromaterapia, artigianato, antiquariato ed accessori a carattere olistico, etcnico, radiestesico ed esoterico, diffusori e fragranze naturali. Per la moda, occhiali, bijotteria, borse, abbigliamento ed accessori, smalto per unghie di centinaia di colori, accessori per cellulari. Per il palato, l'immancabile dolce ungherese, i prodotti siciliani e pugliesi, il luppolo, la birra artigianale ed il mojito al mirtillo. Esposizione auto di tutte le marche.

Alle ore 18,30 apertura del presidio della Croce Rossa Italiana Comitato di Imperia, della Pesca della Zucchetta e dell'Info Point.

La “Pesca della Zucchetta” consentirà al Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi di sostenere l'attività benefica di associazioni che operano nel campo sociale e della solidarietà sull'intero territorio cittadino e provinciale, nello specifico quest'anno parte del ricavato servirà per l'acquisto di un defibrillatore che sarà donato alla Fondazione Iolanda Ferrara impegnata a migliorare la qualità della vita delle persone fragili. Presso lo stand troverete, Anna Maria, Enrica, Cinzia, Marisa, Manuela e Gianfranco che vi aspettano per tentare la fortuna e fare del bene allo stesso tempo.

Alle 19,30 apertura degli stand gastronomici con “La cucina del Comitato” (piatti della tradizione stoccafisso all'onegliese, acciughe fritte, frittura di calamari, minestrone all'onegliese e vini del nostro entroterra). Il piatto del giorno a cura di Ineja Food sarà lo “zemino di seppie”, intingolo brodoso di magro zuppa a base di pesce (porzioni limitate). Alle 20, nell'area spettacoli, animazione musicale e baby dance proposte da dj Tex.

Alle 20,30 Matteo Maffezzoli e la sua chitarra elettrica, a seguire esibizione degli “amici del ballo” della scuola Delfi Arte e Sport. Alle 21,15 concerto de “La Premiata Banda”, una grande serata all'insegna della musica live e da ballare, cover di pezzi molto conosciuti riproposti in chiave gipsy e folk. Alle 22,00 esibizione di ballo sportivo degli allievi del maestro Marino Biglieri della scuola Danze Nuove Immagini, e a seguire musica live de “La Premiata Banda”.

Per tutta la durata della festa, fino al 25 giugno, le associazioni facenti parte del gruppo “11 Comuni per Imperia” presentano alla Galleria Civica Il Rondò di piazza Dante (orario 17,30 - 19,30) l'esposizione di “porte dipinte” rappresentative di immagini, scorci e ricordi delle diverse località che oggi fanno parte integrale del territorio comunale cittadino. Entrata libera. Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma completo e il menù sul sito www.ineja.it.