Ceriana: oltre 2.000 euro raccolti con circa 120 commensali ieri per la scolarizzazione dei bimbi in Guinea (Foto)

Grandissimo successo, ieri sera a Ceriana per una nuova cena di beneficenza dell'Association Martini Humanitaire, per sostenere la scolarizzazione dei bambini di Mme Marie, fondatrice dell’orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, in Repubblica di Guinea.

Daniele Martini e i volontari che lo coadiuvano, hanno accolto circa 120 persone, tra i quali anche il sindaco di Ceriana, Maurizio Caviglia, insieme al suo vice e moltissimi imprenditori e liberi professionisti della nosra provincia, oltre a tanti amici che (da Sanremo, Taggia, Ospedaletti, Riva Ligure e oltre) contribuiscono con la loro presenza sia alla raccolta di fondi che alla distribuzione di sorrisi e simpatia.

E’ stata una a tema Moscatello di Taggia, come sempre nei locali del ‘Sottopiazza’, gentilmente concessi dal Comune di Ceriana. Oltre alla beneficenza e alla bella serata, sono stati proposti piatti a base di prodotti tipici locali, tra quali: un antipasto di formaggi dell'Azienda agricola Passo del Bosco, e prosciutto crudo; tagliolini con salsa bianca al RLP Moscatello di Taggia DOC, con speck e prosciutto cotto di Parma; la salsiccia di Ceriana al RLP Moscatello di Taggia DOC; lo spezzatino di manzo e maiale alle erbette di Ceriana e RLP Moscatello di Taggia DOC. Per dolce un biscotto alle nocciole e i torcetti alle mandorle e RLP Moscatello di Taggia DOC.

Alla fine della serata sono stati raccolti, al netto delle spese, ben 2.000 euro.