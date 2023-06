Sanremo: guerra dei decibel nella 'movida', l'Assessore Menozzi "Chiederò agli uffici maggiori controlli"

“Noi possiamo solo chiedere agli uffici competenti che vengano svolti i controlli mentre, per quanto riguarda la musica alta in certi orari, servono interventi da parte dell’Arpal”. Sono le parole dell’Assessore Mauro Menozzi, in relazione alle proteste dei residenti degli ultimi giorni, sia per gli eccessivi rumori notturni e le difficoltà anche di entrare in casa per i dehors presenti.

Emblematico lo striscione ‘Meno decibel, più rispetto’ esposto domenica scorsa e con il quale è nuovamente esplosa la protesta dopo tanti anni di tregua, non troppo sopportata, tra residenti e gestori di locali di piazza Bresca e piazza Sardi a Sanremo. Una situazione che si trascina ormai da quasi 20 anni e che, negli ultimi giorni, ha subito una nuova recrudescenza.

L’Assessore Menozzi ha chiesto ai cittadini di presentare degli esposti: “Da parte mia mi attiverò per far fare dei controlli, affinchè si possa avere una convivenza pacifica tra le parti. Sono d’accordo che, in certi orari, non si possa assolutamente fare musica a tutto volume”.