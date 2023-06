Sanremo: dal Comune 7 mila euro per il primo stralcio delle attività culturali 2023

La giunta sanremese ha approvato nei giorni scorsi la spesa di 7.200 euro, somma utile per finanziare il primo stralcio delle attività culturali previste nel 2023.

Nel documento viene specificata anche la suddivisione delle somme con il contributo più generoso (2 mila euro) che è andato al XXV Festival Organistico Internazionale in programma il prossimo 28 luglio. Contributi da 1.500 euro ciascuno sono andati al Teatro dell’Albero per lo spettacolo “Sanremo omaggia Milva” in programma in autunno e al centro studi “Stan Kenton” per lo “Swing corner of the fortress”.

Alle due passeggiate calviniane del 3 e dell’11 giugno vanno 1.200 euro, 300 per la guida, 900 euro per grafica e logistica. Infine mille euro all’associazione LeMusE Festival al Femminile ODV per il Festival itinerante di letteratura al femminile in programma dal 2 al 17 settembre.