'Il ballo di Portoghesi', il ricordo di un ex consigliere comunale a Cervo del professore Paolo Portoghesi

"Il ballo di Portoghesi

Non è certo semplice descrivere la personalità poliedrica dell’Architetto Paolo Portoghesi, esponente di primo piano del Postmoderno, progettista di fama mondiale, teorico, storico, docente universitario e grande umanista. Generazioni di studenti e professionisti, durante la loro formazione e carriera, hanno incontrato la fascinazione del suo inconfondibile eloquio e osservato le singolarità delle sue architetture.

Un esempio straordinario di intellettuale raffinato, che ha costantemente stimolato il confronto tra antico e nuovo, sovvertendo spesso convinzioni omologate sulla storia e sull’architettura, ridefinendo differenti approcci e aspetti inediti:

- fondamentali le sue pubblicazioni per la conoscenza dell’opera di Guarino Guarini, Borromini e il barocco romano, di Michelangelo, del Liberty, solo per fare alcuni richiami;

- importanti i suoi contributi, quale componente delle Accademie delle arti e del disegno di Firenze, di San Luca, dei Lincei di Roma e dell’ American Institute of Architects;

- indispensabili guide, le riviste da lui dirette, anche per la comprensione delle dinamiche delle varie potenzialità di incontro tra natura e architettura, a partire dalla seconda metà del novecento, quali Controspazio, Itaca, Eupalino, Materia e Abitare la Terra;

- affollatissime le sue lectiones magistrales, per l’interdisciplinarità degli argomenti trattati e le riflessioni che hanno guardato ad ampio respiro la contemporaneità della società.

Il pensiero di Portoghesi sui modi di abitare la terra per ‘... una conferma dell’identità del luogo, della persona e della comunità’, ha affinato la sua visione che, dalla filosofia esistenzialista heideggeriana, ha attraversato diversi contesti storici riferibili ai casi della Scuola di Chicago, alle Garden City inglesi, alle Siedlungen tedesche, al Costruttivismo russo, al quartiere Oak Park di Wright e, in Italia, al Quartiere sperimentale QT-8 a Milano, al Quartiere Falchera di Astengo a Torino, solo per fare alcuni rapidi richiami, fino alle analisi dei fenomeni dello Sprawl Americano, della diffusione / dispersione della città e delle aree metropolitane dei giorni nostri.

Francesco Dal Co ha sottolineato la critica al Movimento Moderno e il percorso alternativo, o forse inverso, intrapreso da Portoghesi, dove ‘… le realizzazioni (delle sue opere) coincidono con altrettante tappe di un tentativo di progettare prendendo di continuo le distanze da questa assoluta libertà della modernità’.

In qualità di direttore della Biennale di Venezia - tra il 1979 e il 1982 - le edizioni organizzate sotto la sua regia rimangono nella memoria della mostra, tra i più significativi eventi per il dibattito internazionale suscitato sull’architettura contemporanea, a cui si è accostato l’interesse di un vasto pubblico. In particolare, per la Biennale del 1979, incaricò Aldo Rossi per il Teatro del Mondo, posto su un natante che venne ancorato in laguna e correlato alla mostra Venezia e lo spazio scenico. L’anno successivo, la Biennale del 1980 fu caratterizzata da un titolo emblematico: ‘la presenza del passato’. All’interno delle Corderie dell’Arsenale, venne sperimentata la Strada Novissima, cioè un percorso immaginario in cui 20 importanti architetti interagirono tra loro (fu un vero miracolo!), realizzando ognuno il proprio prospetto di edificio, secondo l’eclettica partitura ideata e orchestrata da Portoghesi. Sua fu anche l’idea di riqualificare le Corderie dell’Arsenale, quale galleria da adottare per le esposizioni. All’epoca Charles Jencks, fece una sintesi critica sul Post-Modernism e sulle tendenze derivate, quali storicismo, neo-vernacolare, adocismo, contestualismo, architettura metaforica e metafisica e sull'ambiguità dello spazio.

Sul piano metodologico, relativamente ai processi complessi delle mutanti tematiche del territorio, Portoghesi ha posto anche l'accento sulla valenza del dettaglio del progetto del singolo intervento, rispetto all’indissolubile appartenenza al contesto e alle indagini conoscitive preliminari: in altri termini, un’analisi dei rapporti del tutto con la parte e viceversa.

La prospettiva doveva essere quella di perseguire ‘un progetto’, nel quale, ancor ‘prima che la matita incominci a tracciare il foglio’, fossero riconoscibili gli aspetti qualificanti del pre-esistente e dove le articolazioni delle forme, delle proporzioni, dell’organizzazione del disegno e della compatibilità col paesaggio, potessero essere preordinate al profilo del sistema ambientale / naturale / storico / socio-aggregativo di un certo quadro d’insieme: ‘un’architettura che nasca dalla terra e dalla società, o meglio, dall’alleanza della società con la terra’.

In altri termini, l’auspicio di Portoghesi, per ‘una architettura radicata capace di interpretare la tradizione non come un trasferimento di abitudini acquisite, ma come stimolo all’innovazione nella continuità’, era ed è tutt’oggi per gli architetti, un metodo per certi aspetti (forse) condivisibile, ma certamente un traguardo tutt’altro che raggiunto.

L’esempio, del mancato restauro della Casa Papanice, prestigiosa opera di Portoghesi progettata nel 1967 nella zona del Nomentano a Roma, non solo ri-pone l’accento sull’inerzia della conservazione (in questo caso di un’opera rilevante e pioniera dei principi dell’innovazione nella continuità richiamati), ma più in generale, anche sull’efficacia del sistema istituzionale, alle diverse scale, di valutare e riconnettere la tutela delle opere al profilo culturale che le ha generate e nel contesto territoriale in cui esse si collocano e si confrontano.

Ancor più chiare le parole del Professore: ‘Resta un tabù. Casa Papanice era un ritorno alla natura e alla bellezza, voleva differenziarsi in modo netto dalle architetture che la circondavano. Voleva essere una profezia della città nuova. Ecco, questa è l'innovazione che, forse, è la cosa che meno è stata compresa’.

I progetti delle Moschee di Roma e Strasburgo e le Chiese di S. Benedetto a Lamezia Terme, dei SS. Cipriano e Cornelio a Calcata (co-progettata con l’Arch. Giovanna Massobrio), della Sacra Famiglia a Salerno, definiscono un’ulteriore particolarità della personalità del Maestro, dove, oltre alla portata dell’espressione architettonica e le corrispondenze tra ambiti di culto differenti, testimoniano l’impegno di Portoghesi a favore di un dialogo tra le religioni monoteistiche, dove in particolare per quella Islamica, è stato un importante cultore.

In ultimo, credo interessante riportare la sintesi di alcuni orientamenti, che ho avuto modo di ascoltare direttamente in occasione di varie piacevoli chiacchierate, rispetto al modus operandi della figura dell’architetto, in cui si svela tutta la concretezza del Maestro. Azzardo di seguito, alcuni profili comportamentali, che Portoghesi non mi sembra condividesse affatto.

A - architetto , non come artista / inventore svincolato da tempo / spazio / luogo, il quale ‘sprigiona’ la sua narrazione, ancor prima della sua sedicente ‘arte’;

B - architetto, non quale soggetto assuntore passivo e acritico di modelli progettuali - tipo, ad esempio, quelli derivanti dalla Scuola di Weimar / Dessau - ripetuti all'infinito fino a convincersi di averli persino ideati, disseminando indifferentemente, ’per tutti i climi, per tutte le nazioni, per tutte le culture’, i classici ‘interventi scatolone’, che hanno contribuito non poco ’alla perdita dell’identità dei luoghi’: per inciso, il termine Bauhaus, richiamava la parola medievale Bauhütte, che tradotto in italiano significa appunto ’capannone’;

C - architetto, non in linea alla mentalità degli archistar, tutta incentrata sull’ego straripante del professionista noto, dove il progetto è spesso improntato alla magnificazione dello stupore, dell’incanto e del ‘genio’. Richiamo a me stesso qualche esempio: la torre alta e storta, oppure appuntita; la villa parallelepipedo fuori scala con davanti lo specchio d’acqua artificiale; il palazzo di giustizia con enormi volumoni che si sormontano con un effetto quasi da architettura visionaria, alla Boullée o Ledoux; oppure robuste gabbie di acciaio che incarcerano povere nuvole innocenti, o ancora, le immancabili variabili di ponti che ciondolano al vento, o altri su cui si scivola beatamente e altri ancora, i quali, benché progettati per una durata millenaria, sembrano contenere già in origine raggi di curvatura errati e forse poco consoni alla sicurezza del traffico veicolare, etc. etc. .

Sui punti A, B e C le parole di Franco Albini che seguono, direi siano illuminanti: ’La tradizione come disciplina è argine alle licenze fantasiose, alla provvisorietà della moda, a dannosi errori dei mediocri. La tradizione non vive nelle opere, negli oggetti, nelle azioni degli uomini tout court; è tradizione quando gli uomini che vivono nel presente ne hanno coscienza e la riconoscono come propria in quelle opere e in quelle azioni’. Tom Wolfe, se fosse ancora vivente, credo avrebbe nuovo materiale da vendere, per scrivere una nuova edizione del suo famoso libro, attualizzata.

Per Portoghesi, il ruolo dell’architetto è stato sempre affine a quello del ricercatore, dove l’analisi storica conoscitiva del processo di formazione del territorio a cui si è fatto già un rapido cenno, non è un dato di contorno discrezionale, ma è il perno centrale su cui si incardina sin dalla fase embrionale la ricerca delle possibili soluzioni del tema progettuale.

Giulio Carlo Argan, diede la definizione più lucida: ’il metodo storico di Portoghesi, non consiste nell’operazione relativamente facile di trovare Palladio in Aalto o Borromini in Wright, ma nella operazione inversa e più difficile di trovare Aalto in Palladio e Wright in Borromini; ergo nel dimostrare che, dati Palladio e Borromini, non possono non esserci Aalto e Wright e quello che viene dopo fino all impegno morale, personale dello storico.’.

Ne consegue una figura di architetto scopritore / verificatore, che dovrebbe essere in grado di condensare due aspetti:

- da una parte la sensibilità verso le forme, le strutture e gli assetti naturali che la madre terra contiene già a livello della sua epidermide geo-morfologica;

- dall’altra la difesa della presenza del passato antropico e la capacità di comprendere e interpretare la contaminazione di un linguaggio di segni e di accadimenti, anche tra loro contrapposti.

Il raggruppamento di queste condizioni e significati che (sin dall’età Greca e Romana) esistono sopra e dentro il sito, Christian Norbert Schulz e Paolo Portoghesi, li hanno individuati nel Genius Loci, quali elementi caratterizzanti da interpretare, in grado di tradursi in un disegno compatibile con ‘una architettura per le esigenze dell’uomo nei diversi luoghi della terra’, dove spesso si è banalmente confusa ‘la costruzione intorno alla città’, con la ‘…capacità di continuare la città’.

Richiamo, in ultimo, un ricordo personale relativo ad un incontro avuto insieme a mio figlio Amadeo, ospiti del Professore e della Signora Giovanna a Calcata, quando, tra le altre cose, ci accompagnò in un bosco a lui caro nella Valle del Treja.

Dopo una lunghissima camminata, in cui ci diede letteralmente del filo da torcere per l’andatura che sosteneva, arrivammo nel posto in cui un corso d’acqua separava due porzioni di ambiente naturale: una parete scoscesa di roccia viva si contrapponeva ad una vegetazione rigogliosa. Ad un tratto Portoghesi si girò, indicandoci i punti dove la roccia levigata dall’acqua, era ricoperta da muschi e questi a loro volta erano separati da piccoli invasi discontinui, in cui nuotavamo ad un ritmo intermittente dei girini: ’Vi ho portato qui, per mostrarvi dove traggo molte idee per i progetti delle mie architetture’. In quel momento, mi venne spontaneo pensare alla Torre del Respiro di Shanghai, come ad una sorta di magma informe sotterraneo trasformato plasticamente in un soffio della terra verso il cielo.

Ritornati a Calcata, visitammo la Casa dei Sette Fienili, all’interno dei quali erano state inserite le biblioteche e i plastici delle opere del Professore. Nel luogo convivono la ‘ruvidità’ della pelle esterna delle murature in tufo e l’inaspettata eleganza interna delle librerie e degli studi. Poi, dopo una breve pausa alla Tavola di Plinio (una lastra di pietra orizzontale divisa da una fessura d’acqua), salendo attraverso un grande teatro all’aperto, giungemmo ad un immenso giardino popolato da fiori, da numerose essenze e da ulivi antichissimi, disposti a guisa di colonne a sostegno ideale della volta celeste. Portoghesi ci lesse alcuni riferimenti letterari sui leggii disposti sul perimetro di questo tempio metafisico, portandoci poi innanzi al giardino all’italiana, unico elemento a geometria vegetale, contenuto dentro il più grande parco naturale.

Andando oltre, attraversate le grandi gabbie di uccelli di ogni specie, raggiungemmo un grande lago ovale, dove cigni e altri animali nuotavano pacificamente in armonia. Più avanti, arrivati ad un ampio recinto, potemmo accarezzare degli irrequieti puledri e dei simpatici somarelli, di cui però non ricordo la provenienza: in quel momento potemmo comprendere meglio il significato della targa vista poco prima a lato dell’ingresso dell’abitazione del Professore, che non esponeva titoli e riconoscimenti, ma semplicemente ‘alleviamo asini’. Poco dopo, spuntarono improvvisamente alcune Gru antigoni, dalle gambe sottili, con un corpo coperto da un folto manto di piume dalle sfumature bianco-grigio-argento e un collo allungato. Una di queste, come vide Portoghesi gli venne incontro: ’scusate, ma devo ballare con Chicca’. Increduli assistemmo a una sorta di inchino tra i due e, subito dopo, due passi avanti e uno indietro, il Professore aprì le braccia e la Gru aprì le ali, iniziando un lento movimento che divenne circolare, dove ad un certo punto, il collo dell’antigone quasi sfiorò la spalla del Maestro, simulando un abbandono affettuoso. Il tempo di scattare qualche fotografia, la scena terminò con un reciproco applauso fatto di battimani e sbattimento di ali.

Queste mie righe, vogliono essere una semplice testimonianza e un sommesso omaggio alla memoria di Paolo Portoghesi, al prestigio e allo stile della sua personalità, oltre che un ringraziamento ai suoi insegnamenti. In questo momento lo immagino in un luogo ideale, forse immerso in un ballo fantastico e infinito, dove Portoghesi danza libero muovendosi all’interno di ambiti distanti e differenti, coniugando forme armoniche e plasmando contrappunti al suo cantus firmus. Certo che, quando dovessi avere l’occasione di ritornare a Calcata, proverò a propormi per un ballo, ma temo che Chicca non lo concederà.

Gaetano Taramazzo - Bordighera".