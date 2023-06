Sanremo: riprese al campo ippico del Solaro le gare di equitazione per il concorso internazionale

Sono riprese al Solaro di Sanremo le gare di equitazione. In C135 a due fasi ha vinto Salmen Sultan Al Suwaidi, con il cavallo Fiori Ls, che fa parte dei fortissimi cavalieri arrivati dal Qatar. Secondo posto per Alessandro La Commare, del Tevere Time Fiumicino (Roma) su Clincini Z. Terza la diciassettene Camilla Bassan di Bernate Ticino, ormai già più di una semplice promessa del salto ostacoli italiano, su Cristella Bella. Seguono il francese Boris Zielinski e Nicolas Giordano dell'Aeronautica militare.

Nella ‘Giovani Cavalli’ altro successo di Camilla Bassan che con il suo Diva HGZ ha preceduto la francese Emilie Martin Lapp e la svizzera Jane Richard. Le gare restano molto incerte e alcune sono quasi totale appannaggio degli stranieri. Così capita, come a Ignazio Uboldi, di essere primo degli italiani e insieme ottavo in una C130.

Non mancano le curiosità. Così c'è chi dai cavalli è passata al design di abbigliamento equestre. Come Paola Portelli, originaria di Torino e residente a Montecarlo, che ha creato la linea Equikamen. "Le ho dato il nome - spiega - del primo pony che ho montato. Sono troppo impegnata e per il momento ho rinunciato alle gare. Continuo però a cavalcare e tutti i giorni da Montecarlo vengo a Sanremo". Appassionata di moda, sono sue molte delle creazioni della sua linea.

Intanto la macchina del concorso si è messa in moto a pieno regime. Chef de piste è Elio Travagliati, fra i disegnatori dei percorsi alle Olimpiadi di Tokyo. La Giurìa internazionale è composta da Maria Lorena Liuzzi, Tatiana Sannino, Silvano Sponghini, il sanremese Giovanni Zunino, Natalia Gruska, Marco Binzoni (presidente); giudice straniero Darek Orzol. Segretaria del concorso Sylvia Ferrari coadiuvata da Valeria Nicolis. Molto lavoro, almeno nei giorni scorsi, anche per la segretaria della Società Ippica Sanremo, organizzatrice della manifestazione, Mara De Marco.

Le gare continuano per tutto il giorno. Ingresso gratuito.