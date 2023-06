San Bartolomeo al Mare: torneo di Beach Handball valido per la qualificazione alle finali nazionali del Trofeo CONI under 14

Si svolge domani a San Bartolomeo al Mare (Area beach volley al fondo di via della Resistenza, ore 16) il primo torneo di Beach Handball valido per la qualificazione alle finali nazionali del Trofeo CONI under 14 che si terranno a fine settembre in Basilicata.

Il torneo è organizzato dall’Associazione sportiva San Camillo Pallamano Imperia in collaborazione con la delegazione provinciale della FIGH (federazione Italiana Giuoco Handball) ed è patrocinato dal Comune di San Bartolomeo al Mare. Si sfideranno tre squadre under 14 provenienti da Ventimiglia (Pallamano Ventimiglia), Bordighera (ABC Bordighera) e Imperia (San Camillo Pallamano Imperia).

“Siamo contenti di ospitare questa fase regionale di uno sport poco conosciuto ma sicuramente affascinante. Le squadre di beach handball - afferma Antonello Martini, consigliere comunale incaricato allo sport - che si sfideranno nel torneo di domani sono formate da 4 giovani atleti in formazione mista, elemento che valorizza la condivisione dell’attività sportiva al di là delle differenze di genere”.

Nato in Italia tra gli anni ’80 e gli anni ’90, il beach handball unisce la tradizione di gioco della pallamano a quella del beach volley: si gioca in spiaggia, in formazioni ridotte di numero, risultando quindi più veloce ma faticoso. Le regole sono simili a quelle del calcio e della pallacanestro. La palla è di cuoio, più piccola rispetto a quella del calcio.

L'obiettivo è realizzare il maggior numero di goal, lanciando il pallone all'interno della porta avversaria, utilizzando le mani. Oggi il beach handball è conosciuto e diffuso in tutta Europa, soprattutto in Germania, e continua a essere praticato in Italia, con ottimi risultati anche per la Liguria che l’anno scorso si è aggiudicata la medaglia di bronzo alla Finale Nazionale del Trofeo CONI Under 14, proprio grazie alla San Camillo Pallamano Imperia.