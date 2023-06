Grande riconoscenza del gruppo anche consigliare di opposizione ‘Perri Sindaco’ all’associazione Judo Club di Vallecrosia per i suoi 50 anni di attività

Si è svolta ieri sera la manifestazione in piazza organizzata dall’Associazione Judo Club della nostra città, dichiara il capogruppo consiliare Fabio Perri, con oltre 70 atleti dai più piccoli ai più grandi, dalle cinture bianche alle cinture nere, per festeggiare il 50° compleanno dell’Associazione e della sua attività.

"E' doveroso - sottolineano i consiglieri Perri, Valenti e Rondelli - essere presenti come cittadini e come rappresentanti dell’istituzione locale a questo importante appuntamento organizzato dallo Judo club di Vallecrosia che, per 50 anni, si è adoperata con sacrificio e passione all’insegnamento di uno sport ai ragazzi e non solo, mantenendo viva ed attiva un’associazione sportiva. Abbiamo fortemente voluto, pertanto, come consiglieri comunali e come gruppo, omaggiare l’associazione con la consegna di una targa di ringraziamento e di augurio per il suo 50° anno di età al maestro Mauro Monaco".

"I complimenti vogliamo estenderli - proseguono - oltre che al maestro Monaco, che come abbiamo percepito ieri sera porta avanti con tanto entusiasmo ed amore per la disciplina e per i bambini questa bella realtà educativa, sociale ed associativa di sport, anche verso i ragazzi, gli adulti e gli insegnati. Un particolare augurio e ringraziamento lo vogliamo fare al Maestro Ciano, fondatore dello Judo Club nel lontano 1973 presente ieri sera all’evento".

"Evidenziamo e ne siamo convinti - concludono i consiglieri Perri, Rondelli e Valenti - che le associazioni come queste debbano essere sostenute e supportate dalle istituzioni, ma purtroppo non sempre accade, ma questa vuole essere la chiara testimonianza che invece si dovrà cambiare rotta. Buon 50° compleanno Judo Club Vallecrosia".